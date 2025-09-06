به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: با گزارش ماموران نیروی انتظامی پاسگاه کاکان درخصوص کشف خودروی حمل کالای سیگار قاچاق، تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

حمزه لقمانی افزود: پرونده تخلف حمل ۳۸۲ هزار نخ سیگار قاچاق در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.

لقمانی اضافه کرد: شعبه با بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۲۷ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

وی ادامه داد: همچنین برای خودروی حمل کالای قاچاق یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۴ میلیارد و ۶۴۹ میلیون ریال محکوم کرد.