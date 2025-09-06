به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، ربیعی با بیان اینکه این طرح به‌صورت پایلوت در شهرستان البرز آغاز به کار کرده است، اظهار کرد: در راستای توسعه دولت الکترونیک، سامانه‌ای طراحی شده است که روستاییان می‌توانند بدون نیاز به مراجعات حضوری، تمامی مراحل صدور پروانه و دفترچه عوارض را به شکل الکترونیکی پیگیری کنند. این طرح ظرف دو ماه آینده وارد فاز اجرایی خواهد شد.

مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری قزوین با اشاره به اهداف و دستاورد‌های این طرح گفت: یکپارچه‌سازی فرآیند صدور مجوز‌های ساختمانی، ساماندهی محاسبات مالی و عوارض روستایی، کاهش مراجعات حضوری مردم به دستگاه‌های اجرایی، افزایش شفافیت در مالکیت و پیشگیری از تخلفات ملکی و تسهیل استعلامات و نقل و انتقال املاک از جمله اهداف این طرح است.

وی تأکید کرد: اجرای این طرح گامی مهم در جهت تسریع خدمات، افزایش شفافیت و ارتقای رضایتمندی روستاییان خواهد بود و پس از اجرای موفق در شهرستان البرز، در سایر شهرستان‌های استان نیز عملیاتی می‌شود.