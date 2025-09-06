پخش زنده
همایش نخبگانی عالم تمدن ساز با موضوع دغدغههای مشترک جهان اسلام در مصلی ارومیه برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همایش نخبگانی عالم تمدن ساز با محوریت بررسی دغدغههای مشترک جهان اسلام در راستای تحقق امت اسلامی در مصلی ارومیه در حال برگزاری است. این همایش با حضور گسترده میهمانان داخلی و خارجی برگزار میشود و فرصتی را برای گفتوگو و تبادل نظر در خصوص چالشها و فرصتهای پیش روی جهان اسلام فراهم کرده است.
هدف اصلی این همایش، بررسی راهکارهای تقویت وحدت و همبستگی بین مسلمانان در شرایط کنونی است، بهویژه در دنیای متغیر و پرچالش امروز. نخبگان علمی و مذهبی از مناطق مختلف استان و میهمانان ویژه داخلی و خارجی در این رویداد حضور دارند تا با ارائه دیدگاهها و تجربیات خود، بر لزوم همگرایی و همکاری بیشتر بین کشورهای اسلامی تأکید کنند.
در حاشیه همایش، علاوه بر رو نمایی کتاب و اسناد علمی و پژوهشی، مجموعهای از سخنرانیها و کارگاههای تخصصی برگزار خواهد شد که در آنها مسائل مختلف از جمله وحدت بین شیعه و اهل سنت، چالشهای اجتماعی و فرهنگی جهان اسلام، و نقش جوانان در توسعه تمدن اسلامی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.