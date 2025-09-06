پخش زنده
استانداری آذربایجان شرقی با همکاری سازمان منطقه آزاد ارس، نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و جوامع محلی را برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این نمایشگاه از تاریخ ۱۸ تا ۳۱ شهریورماه همهروزه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در مجتمع مشاهیر آذربایجان، منطقه آزاد ارس دایر خواهد بود.
در این رویداد فرهنگی و اجتماعی، بازدیدکنندگان میتوانند با ظرفیتها و توانمندیهای روستاییان و تولیدات محلی منطقه آشنا شوند. همچنین برنامههای متنوع فرهنگی و هنری توسط هنرمندان برگزار میشود.
هدف از برگزاری این نمایشگاه، معرفی دستاوردها، تقویت اقتصاد محلی، ترویج فرهنگ بومی و حمایت از جوامع روستایی عنوان شده است.