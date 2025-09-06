پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فاروج گفت: پیشبینی میشود امسال بیش از ۱۸ هزار تن انگور از تاکستانهای فاروج برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ ابراهیم شمشیری به خبرگزاری صدا و سیما گفت: باغات انگور شهرستان فاروج دو هزار و ۷۱۰ هکتار است که با میانگین عملکرد ۱۲.۵۳ تن در هکتار، بیشتر به رقم سلطانی بیدانه (کشمشی) اختصاص دارد.
وی افزود: شهرستان فاروج ۲۰ درصد سطح و ۲۴ درصد تولید انگور خراسان شمالی را به خود اختصاص داده و از نظر سطح زیرکشت رتبه سوم استان است.
مدیر جهاد کشاورزی فاروج گفت: بخش خبوشان و مرکزیت شهر تیتکانلو قطب اصلی تولید انگور فاروج است به طوریکه بیش از ۹۵ درصد جمعیت این منطقه تاکدار هستند.
به گفته شمشیری پنج واحد تصفیه و بستهبندی کشمش با ظرفیت چهار هزار و ۸۵۰ تن در فاروج شهرستان فعال است.
۱۲ رقم انگور از جمله سلطانی، لعل، سبز انگور، صحابی، خلیلی، یاقوتی، عسگری، گلبرگطبق، شصت عروس، انگور سیاه و فخری در تاکستانهای فاروج کشت میشود.
خراسان شمالی از نظر تولید انگور در کشور جایگاه ششم را دارد.
از هر هکتار تاکستان دیم استان ۷.۵ تن انگور برداشت میشود که این رقم حدود ۲ برابر میانگین کشوری آن است و عملکرد انگور آبی در استان نیز ۱۲.۵ تن در هکتار و برابر با میانگین کشوری آن است.