به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان قهرمانی جهان از ۲۲ تا ۳۰ شهریورماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار می‌شود.فدراسیون جهانی کشتی(فیلا)برنامه رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان قهرمانی جهان در کرواسی را اعلام کرد.

برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

جمعه ۲۱ شهریورماه:

ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی آزاد

شنبه ۲۲ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

یکشنبه ۲۳ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

دوشنبه ۲۴ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

سه شنبه ۲۵ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

کشتی فرنگی:

چهارشنبه ۲۶ شهریورماه:

ساعت ۱۵ تا ۱۶: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی

پنج شنبه ۲۷ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

جمعه ۲۸ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

شنبه ۲۹ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

یکشنبه ۳۰ شهریورماه:

ساعت ۱۸ تا ۱۹: شانس مجدد اوزان روز قبل

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

۷ مازندرانی در ترکیب تیم ملی کشتی آزاد

طبق اعلام کادر فنی کشتی آزاد در وزن ۵۷ کیلوگرم علی مؤمنی (مازندران)، در ۶۱ کیلوگرم احمد محمدنژاد جوان، در وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد (مازندران)، در ۷۰ کیلوگرم امیرمحمد یزدانی (مازندران)، در ۷۴ کیلوگرم یونس امامی، در وزن ۷۹ کیلوگرم محمد نخودی (مازندران)، در ۸۶ کیلوگرم کامران قاسمپور (مازندران)، در ۹۲ کیلوگرم امیرحسین فیروزپور (مازندران)، در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا و در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع (مازندران)، ترکیب تیم ملی کشتی آزاد را تشکیل می‌دهند.

یک مازندرانی در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی

محمد هادی ساروی تنها کشتی گیر مازندرانی است که در رقابت‌های جهانی کرواسی، در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی برای کشورمان به روی تشک می‌رود.

پاداش ویژه فدراسیون کشتی برای قهرمانان جهانی

طلایی‌های ایران در کرواسی، ۴ میلیارد تومان پاداش می‌گیرند

فدراسیون کشتی، به مانند سال‌های گذشته و در راستای وظایف خود، در جهت حمایت همه جانبه از قهرمانان ملی و تقویت جایگاه ورزشی، اخلاقی، فرهنگی و معیشتی آنان، برای مدال‌آوران رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ کرواسی پاداش در نظر گرفته است.

میزان این پاداش‌ها که از محل درآمد‌های فدراسیون تأمین خواهد شد، به شرح زیر است:

مدال طلای جهان: دریافت ۳ میلیارد تومان پاداش نقدی به همراه ۱۰۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه به‌مدت یک‌سال؛ رقمی که مجموعاً به ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

مدال نقره جهان: دریافت ۷۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی به همراه ۳۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه.

مدال برنز جهان: دریافت ۵۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی به همراه ۲۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه.

لازم به ذکر است این پاداش مجزا از پاداش مصوب وزارت ورزش و جواانان بوده و در ادامه‌ی سیاست‌های حمایتی فدراسیون کشتی برای قدردانی از قهرمانان ملی، ایجاد انگیزه در نسل‌های آینده و تثبیت جایگاه کشتی ایران به‌عنوان قدرت اول جهان صورت می‌گیرد.