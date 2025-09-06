پخش زنده
امروز: -
جلسه هماهنگی اختتامیه دومین کنگره ملی هشت هزار شهید گیلان با هدف هرچه باشکوهتر برگزار شدن این رویداد فرهنگی و انقلابی، امروز با حضور استاندار گیلان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، جلسه هماهنگی اختتامیه دومین کنگره هشت هزار شهید گیلان امروز با حضور هادی حقشناس استاندار گیلان، سردار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان، جمعی از مسئولان اجرایی و فرهنگی استان و در ارتباط تصویری با فرمانداران شهرستانها برگزار شد.
در این نشست، آخرین برنامهریزیها و اقدامات لازم برای برگزاری مراسم اختتامیه بررسی و بر همافزایی دستگاههای مختلف استان برای گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام گیلان تأکید شد.
هادی حقشناس استاندار گیلان در این جلسه با اشاره به جایگاه رفیع شهدای استان، گفت: برگزاری شایسته این کنگره یک وظیفه فرهنگی، ارزشی و انقلابی است و باید با بهترین شکل ممکن برگزار شود تا حق بزرگی که شهدا بر گردن ما دارند ادا شود.
سردار دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان نیز در این نشست با بیان اینکه شهدای گیلان مایه افتخار و سرمایه معنوی استان هستند، بر ضرورت حضور و مشارکت همهجانبه مردم و مسئولان برای برگزاری اختتامیه این کنگره تأکید کرد.