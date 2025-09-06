موزه تخصصی منبت شهرستان آباده با بیش از ۴۰۰ اثر تاریخی و معاصر با همکاری شهرداری، میراث فرهنگی و بخش خصوصی به مناسبت جشن ۱۰۰ سالگی شهرداری افتتاح شد.

موزه منبت آباده میزبان ۴۰۰ اثر تاریخی و معاصر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس میراث فرهنگی آباده گفت: این موزه با همکاری شهرداری، میراث فرهنگی و بخش خصوصی راه‌اندازی شد تا هنر منبت آباده بیش از پیش معرفی شود.

محمد علی جباری افزود: همچنین در این مراسم از تمبر صد سالگی شهرداری و کتاب «منبت و منبت کاران آباده» اثر دکتر جمشید صداقت کیش، رونمایی شد.

مهدی شاکر، دبیر شهر جهانی منبت افزود: آثار منبت از دوران صفویه تا معاصر در این موزه به نمایش درآمده است.

حجت عسکری، مجموعه‌دار و صاحب آثار موزه، اعلام کرد: آثار نقاشی سیاه قلم هنرمندان پیشکسوت و کوچک‌ترین انگشتر منبت کاری شده با هسته خرما نیز در این موزه به نمایش گذاشته شده است.