به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ آیدین رحمانی، از برنامه‌ریزی و ساخت استخر آب شور در حاشیه دهکده ساحلی چی‌چست خبر داد و اظهار کرد: این طرح تا پایان سال آینده اجرایی می‌شود.

او در خصوص برنامه‌های شهرداری برای احیای دریاچه ارومیه گفت: به همراه ستاد احیای این دریاچه و با دستور رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، دانشگاه ارومیه به‌عنوان متولی این پروژه، برنامه‌های جدید و نوینی را برای احیای دریاچه طراحی کرده است.

شهردار ارومیه ادامه داد: چشم‌انداز برنامه‌ها شامل تبدیل ساحل چسبیده به دهکده ساحلی چی‌چست به استخر آب شور است که این اقدام نه‌تنها به ترویج گردشگری در منطقه کمک می‌کند، بلکه فرصت‌های تفریحی بیشتری را به ساکنان و بازدیدکنندگان ارائه خواهد داد.

رحمانی گفت: این طرح می‌تواند به افزایش ارزش افزوده دهکده ساحلی چی‌چست کمک کند و با توجه به شرایط آب و هوایی ارومیه و محدودیت استفاده از آب دریاچه، ایجاد دو استخر آب شور در نزدیکی دهکده توریستی چی‌چست می‌تواند امکان بهره‌مندی از مزایای دریاچه را به صورت چهار فصل فراهم کند.

او تصریح کرد: این طرح شامل هدایت آب شور از دریاچه به استخر‌های آب شور، ایجاد دیگ‌های بخار و رهاسازی آب تصفیه شده به دریاچه است، که به عنوان یک پروژه سرمایه‌گذاری جدید با توجیه اقتصادی از آن یاد می‌شود.

رحمانی بر این نکته تأکید کرد: ساخت استخر آب شور در دهکده ساحلی چی‌چست بستر مناسبی برای فعال کردن این مجموعه تفریحی که سال‌ها راکد مانده، خواهد بود، این پروژه می‌تواند به صورت اجرایی توسط شهرداری ارومیه یا به‌عنوان بسته سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران پیشنهاد شود.