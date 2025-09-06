جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به نقشآفرینی نیروهای مازندرانی در جنگ ۱۲ روزه، از ارتقای توان نظامی و استراتژیک ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه کربلای مازندران گفت: توان استراتژیک و نظامی ایران پس از جنگ ۱۲ روزه بهطور چشمگیری ارتقا یافته است و امروز قابل مقایسه با گذشته نیست.
وی افزود: اگرچه مازندران مستقیماً درگیر جنگ ۱۲ روزه نبود، اما نیروهای این استان در حوزههای هوافضا، موشکی و پدافند نقشی مهم در دفاع از کشور ایفا کردند.
سردار فدوی شهادت تعدادی از مازندرانی ها در این جنگ را نشانهای از وفاداری مردم این خطه به انقلاب اسلامی دانست و گفت: عداوت آمریکا با ایران همیشگی است و در جریان جنگ ۱۲ روزه، بار دیگر چهره شیطانی خود را آشکار کرد.
جانشین فرمانده کل سپاه تأکید کرد: مردم ایران وفادارترین و لایقترین ملت جهان هستند و خدمترسانی به مردم همچنان از اولویتهای سپاه پاسداران است.
در این مراسم، آیتالله لایینی نماینده ولیفقیه در مازندران گفت: سپاه باید سه محور خدامحوری، خدمت به مردم و تقویت توان نظامی را در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: معنویت باید حرف اول را در سپاه بزند و روحیه اخلاقی و شهادتطلبی، موتور محرک این نهاد باشد.
آیت الله لائینی، دومین عامل اقتدار سپاه را ارتباط عمیق با مردم دانست و اظهار داشت: سپاه نهادی مردمی است که باید همواره با عشق و تواضع در کنار مردم و خانوادههای ایثارگران بماند.
نماینده ولیفقیه در مازندران در ادامه با اشاره به بُعد سوم یعنی توان نظامی و تجهیزاتی سپاه افزود: اقتدار دفاعی سپاه در عملیات موشکی و پهپادی اخیر نشان داد که هیچ سامانه پیشرفتهای مانند گنبد آهنین قادر به مقابله با قدرت فناوریهای ایرانی نیست. این موفقیت، نشانه صلابت و پیشروی سپاه در عرصههای دفاعی است.
استاندار مازندران نیز در این آیین گفت: در طول جنگ ۱۲ روزه، این استان با همدلی مجموعه استانداری، شورای تأمین و نهادهای امنیتی و سپاه، میزبان بیش از ۹ میلیون مسافر بود و خدماترسانی بهخوبی انجام شد.
یونسی با اشاره به طرحهای عمرانی استان گفت: در آغاز دولت بیش از هزار طرح نیمهتمام در مازندران وجود داشت که تاکنون ۹۸ درصد آنها به پایان رسیده است.
وی با قدردانی از تلاشهای سپاه و بسیج گفت: امنیت و آرامش امروز استان، مرهون تلاش شبانهروزی نیروهای انقلابی است. ما تنها زمانی در مدیریت موفق هستیم که مردم به ما نمره مثبت بدهند؛ چرا که سرمایه اصلی نظام، همین مردم هستند.
سردار موحد، فرمانده جدید سپاه کربلای مازندران نیز اولویتهای خود را گسترش قرارگاههای محلهمحور، تقویت بسیج، حل مشکلات مردم با همکاری دستگاههای اجرایی و نقشآفرینی مساجد در مدیریت اجتماعی اعلام کرد.
فرمانده سابق سپاه کربلا هم تأکید کرد: دستاوردهای جنگ ۱۲ روزه نتیجه اتحاد و همدلی مردم با نظام اسلامی بود.
سردار مسلمی از مردم بصیر و فهیم استان به عنوان سرمایه اصلی پیشرفتها یاد و همچنین از خانوادههای شهدای معزز، ایثارگران و پیشکسوتان جهاد و شهادت قدردانی کرد.