شبکههای کودک و امید در دوازدهمین هفته تابستان چندین انیمیشن و فیلم سینمایی پخش میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، انیمیشنهای سینمایی «بره ناقلا»، «مهندس باب»، «ریون ناقلای کوچولو ۲: معمای گنج»، «بنیامین»، «ربات جنگلی»، «هواپیماهای کاغذی»، «جیم دگمه و سیزده دزد دریایی»، «دوستان تخیلی»، «موفاسا» و «ایلیا جستجوی قهرمان»؛ از شنبه ۱۵ شهریور ماه تا چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه از شبکههای کودک و امید پخش میشوند.
شبکه کودک
انیمیشن سینمایی «بره ناقلا» به کارگردانی «مارک بورتون و ریچارد استارزاک»، شنبه ۱۵ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.
انیمیشن سینمایی «مهندس باب» به کارگردانی «استوارت ایوانز»، یک شنبه ۱۶ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.
انیمیشن سینمایی «ریون ناقلای کوچولو ۲: معمای گنج» به کارگردانی «ورنا فلس و ساندور جسی»، دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.
انیمیشن سینمایی «بنیامین» به کارگردانی «محسن عنایتی»، سه شنبه ۱۸ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.
انیمیشن سینمایی «ربات جنگلی» به کارگردانی «کریس سندرز»، چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.
شبکه امید
فیلم سینمایی «هواپیماهای کاغذی» به کارگردانی «رابرت کانولی»، شنبه ۱۵ شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
فیلم سینمایی «جیم دگمه و سیزده دزد دریایی» به کارگردانی «دنیس گانزل»، یک شنبه ۱۶ شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
فیلم سینمایی «دوستان تخیلی» به کارگردانی «جان کرازینسکی»، دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
انیمیشن سینمایی «موفاسا» به کارگردانی «بَری جنکینز»، سه شنبه ۱۸ شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
انیمیشن سینمایی «ایلیا جستجوی قهرمان» به کارگردانی «سید علی موسوینژاد»، چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.