به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی «مرد عنکبوتی، دور از خانه»، «مولان»، «ﺟومانجی، به ﺟنگل ﺧوش آمدید»، «مکانیک ۲ ـ زندگی دوباره»، «بازی با واقعیت»، «خشم» و «دزدان دریایی، آخرین گنج پنهان»؛ از شنبه ۱۵ شهریور ماه تا جمعه ۲۱ شهریور ماه از شبکه تهران پخش می‌شوند.

فیلم سینمایی «مرد عنکبوتی، دور از خانه» به کارگردانی «جان واتس»، شنبه ۱۵ شهریور ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «مولان» به کارگردانی «نیکی کارو»، یک شنبه ۱۶ شهریور ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «ﺟومانجی، به ﺟنگل ﺧوش آمدید» به کارگردانی «جیک کاسدان»، دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «مکانیک ۲ ـ زندگی دوباره» به کارگردانی «دنیس گانزل»، سه شنبه ۱۸ شهریور ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «بازی با واقعیت» به کارگردانی «تن شیمویاما»، چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «خشم» به کارگردانی «برد پیتون»، پنج شنبه ۲۰ شهریور ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «دزدان دریایی، آخرین گنج پنهان» به کارگردانی «کیم جونگ هون»، جمعه ۲۱ شهریور ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.