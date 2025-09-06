به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد:میزان عوارض طرح ترافیک آذر‌ یا دی‌ماه هر سال در لایحه‌ای برای شورای اسلامی شهر تهران ارسال می‌شود. امسال هم در همین محدوده زمانی، لایحه عوارض طرح ترافیک جدید با رویکرد پیمایش مبنا به شورای شهر فرستاده خواهد شد.

منطق این رویکرد دفعات مشاهده خودرو در محدوده طرح ترافیک است. این کلیت ساده فرمولی است که برای اجرای طرح۱۴۰۵درنظر گرفته شده است. بنابراین اگر خودرويي در حال پیمایش دیده شود با خودرویی که در محدوده پارک بوده، شرایط متفاوتی خواهد داشت.

موتورسیکلت‌ها درانتظار طرح ترافیک

بر اساس اعلام این سازمان از امسال برای ورود موتورسیکلت‌ها به طرح ترافیک، محدودیت‌هایی اعمال می‌شود و در طرح ترافیک امسال پیش‌بینی شده تا برای ورود این وسیله به محدوده طرح مثل سایر وسایل نقلیه، قانون اعمال شود. تعرفه‌ها هم مشخص و پس از تصویب اعمال خواهد شد. همچنین قرارگاهی با عنوان «قرارگاه موتورسیکلت» در حال فعالیت است که یکی از برنامه‌های آن استانداردسازی و فرهنگسازی‌ در این زمینه است. با هدف فرهنگسازی‌ برای استفاده از کلاه ایمنی که در سال گذشته کارزار «سرت سلامت» هم اجرا شد، اتفاقات سلبی و ایجابی در این زمینه در حال رخ دادن است.

افزایش 36درصدی هزینه رزرو طرح ترافیک

همچنین طبق مصوبه شورای ترافیک تهران، برای رزرو طرح ترافیک شهروندان مبلغ حداقلی‌اي درنظر گرفته شده است. با این حال ورود به محدوده طرح بدون رزرو، هزینه بالایی را به رانندگان متخلف تحمیل می‌کند. حداکثر افزایش قیمت رزرو طرح ترافیک برای امسال حدود ۳۶درصد بوده است، اما اگر خودرویی بدون رزرو وارد طرح شود هزینه آن بالاتر خواهد بود. درواقع گرانی ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک برای بازدارندگی و جریمه شدن کسانی است که از قانون عدول می‌کنند.