به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان چالدران وی با اشاره به اینکه مجموع طول این طرح ها ۵.۱۵ کیلومتر است، اظهار کرد: با اجرای این طرحها، ۷۷ خانوار روستایی این شهرستان از مسیر‌های ایمن و مناسب بهره‌مند شدند.



آقایی در خصوص اعتبار هزینه شده برای این تعداد طرح نیز تصریح کرد: برای اجرای این طرحها در مجموع ۱۵۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.



وی، اظهار کرد: طرحهای افتتاح‌شده بهسازی و آسفالت راه روستا‌های علی‌آباد، داردرسی، قره‌تولکی علیا و آغذیرج را شامل می‌شود.



آقایی یادآور شد: اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان چالدران با اجرای طرح‌های بهسازی در نقاط مختلف شهرستان، تلاش دارد نقش مؤثری در توسعه روستاها، تقویت شبکه حمل‌ونقل و بهبود شرایط زندگی ساکنان ایفا کند.