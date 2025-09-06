پخش زنده
نخستین کارگاه آموزش قالیبافی ویژه بانوان در شهرستان هامون برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، این کارگاه با هدف توانمدسازی و ایجاد اشتغال پایدار برا بانوان در شهرستان هامون برپا شده است. این کارگاه آموزش قالیبافی ویژه بانوان مددجوی تحت پوشش کمیته امداد در سال ۱۴۰۴، با ظرفیت پذیرش ۱۵ نفر، با حضور جمعی از مسئولان ارشد شهرستان افتتاح شد.
فرشهای تولیدی این کارگاه بهصورت تضمینی توسط شرکت پشتیبان خریداری خواهند شد، که این امر نقش بسزایی در ایجاد درآمد مستمر و پایدار برای خانوادههای مددجو ایفا خواهد کرد.
گرامیداشت هفته تعاون، یک شرکت تعاونی و تولیدی در شهر خاش افتتاح و نمایشگاهی از صنایع دستی در روستای نجف آباد بخش مرکزی این شهرستان نیز برپا شد.