پخش زنده
امروز: -
جراحی پیشرفته و کمتهاجمی سرطان مری در بیمارستان و مرکز آموزشی درمانی الزهرای اصفهان با موفقیت انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این عمل را دکتر محمد اسلامیان، فوقتخصص جراحی پیوند اعضا، بر روی خانم ۵۴ سالهای از کاشان و با روش تریفیلد یا مککان (McKeown esophagogastrectomy) انجام داد.
دکتر محمد اسلامیان گفت: در این روش نوین، با بهرهگیری از ترکیب توراکوسکوپی و لاپاراسکوپی، تنها با ایجاد چند برش کوچک امکان برداشت کامل مری مبتلا به سرطان و بازسازی مسیر مری و معده فراهم شد.
به گفته وی این شیوه که بدون نیاز به باز کردن قفسه سینه و شکم صورت میگیرد، از پیشرفتهترین روشهای جراحی سرطان مری در جهان محسوب میشود و همزمان امکان برداشت غدد لنفاوی را نیز فراهم میسازد.
بیمارستان الزهرا (س) با ۲۷ هکتار مساحت و ۵۲ بخش تخصصی و فوق تخصصی، بهعنوان قطب درمانی منطقه هفتم کشور و معین پایتخت، میزبان بیماران خاص و پیچیده اصفهان و استانهای همجوار است.
این مرکز با بیش از سه هزار نیرو و ۳۶۰ عضو هیات علمی، پس از چهار دانشگاه بزرگ کشور از نظر کادر علمی در رتبه پنجم قرار دارد و یک شهرک دانشگاهی سلامت محسوب میشود.