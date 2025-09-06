پخش زنده
استاندار خوزستان از اختصاص ۱۱.۵ همت اعتبار تسهیلات توسط شبکه بانکی به سرمایهگذاران در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده روز شنبه ۱۵ شهریور در جلسه بررسی جذب منابع تسهیلاتی استان گفت: بانکها مکلف هستند که بر اساس تصویبنامهای که مبتنی بر تفویض اختیاری که به استانداران شده است ، ۱۱.۵ هزار میلیاد تومان اعتبار را به عنوان تسهیلات در اختیار سرمایهگذاران قرار دهند.
وی ادامه داد: این تکلیفی است که متوجه همه بانکها است و کاملاً روشن است که این تصویبنامه باید عملیاتی شود و همه ما بایستی در جهت اجرای مفاد آن قدم برداریم.
استاندار خوزستان تأکید کرد: این مبلغ مشخصشده باید پرداخت شود و این تعامل سازنده شکل بگیرد؛ این قابل قبول نیست که عددی مشخص میشود، اما پرداخت نمیشود.
موالی زاده گفت: ما معتقدیم که خوزستان عقبماندگیهایی دارد که بایستی درمان شود و بحث تسهیلات برای سرمایهگذاری به منظور رشد و توسعه استان و اشتغال، باید در درون استان شکل بگیرد.
وی افزود: کاملاً ناعادلانه است که بانک، اعم از دولتی یا خصوصی، برود خارج از استان بنگاهداری کند؛ منافع بانکها میبایستی در درون استان هزینه شود.
موالیزاده خاطر نشان کرد: با رئیسجمهور محترم و وزیر اقتصاد نیز در این زمینه صحبت شده و این توسعه استان بایستی با مشارکت عوامل مختلف از جمله بانکها پیش برود.
وی در پایان خطاب به مدیران بانکها تأکید کرد: از تلاشهای شما تشکر میکنم، اما به صورت جدی این انتظار را از تکتک شما برای عمل به این تصویبنامه دارم و امیدوارم این اتفاق از همین امروز محقق شود.