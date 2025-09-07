به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ شاگردان مجتبی ذاکری در تیم شهرداری بندرعباس دیشب در زمین ساحلی غدیر، با نتیجه ۵ بر ۱ صاحب برتری شدند.

امیرحسین حمزه پور (۲ گل) سجاد عباسی، آیدین تشنه کام و مهرشاد آگور گلزنان شهرداری بندرعباس بودند.

بدین ترتیب تیم فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس با کسب ۴ برد و ۲ باخت در جایگاه چهارم جدول رده بندی قرار گرفت.