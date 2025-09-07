پخش زنده
تیم فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس در هفته ششم لیگ برتر کشور برابر چادرملو اردکان به نتیجه پرگل دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ شاگردان مجتبی ذاکری در تیم شهرداری بندرعباس دیشب در زمین ساحلی غدیر، با نتیجه ۵ بر ۱ صاحب برتری شدند.
امیرحسین حمزه پور (۲ گل) سجاد عباسی، آیدین تشنه کام و مهرشاد آگور گلزنان شهرداری بندرعباس بودند.
بدین ترتیب تیم فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس با کسب ۴ برد و ۲ باخت در جایگاه چهارم جدول رده بندی قرار گرفت.