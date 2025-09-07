



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جشن سنتی دوشاب‌پزان به مناسبت هفته بوانات برگزار شد.

در جشنواره جشن سنتی دوشاب‌پزان، علاوه بر پخت دوشاب، برنامه‌های فرهنگی، پخت آش رشته و برگزاری نمایشگاه محصولات خانگی و فرهنگی روستا اجرا شد.

شهرستان بوانات که از قطب‌های مهم تولید انگور در فارس است، با سابقه دیرینه در سنت دوشاب‌پزان، همچنان این آیین سنتی را حفظ و معرفی می‌کند.

در گذشته روستاییان در سازه ایی سنتی به نام «کروش» آب انگور را می‌گرفتند و پس از جوشاندن و قوام آمدن، آن را به دوشاب تبدیل می‌کردند تا به‌عنوان خوراکی مغذی و پرانرژی مورد استفاده قرار گیرد.