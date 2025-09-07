معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو)، از تحویل معدن سنگ آهن چاه‌گز به سرمایه‌گذار بخش خصوصی در همین هفته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمپاسکو، منیژه غلامرضایی با اشاره به اینکه این تحویل پس از برگزاری مزایده عمومی، تعیین برنده و ابلاغ قرارداد سرمایه‌گذاری صورت گرفت افزود : موضوع قرارداد شامل انجام عملیات اکتشاف تکمیلی، طراحی، تجهیز و آماده‌سازی معدن و استخراج و فروش ماده معدنی با ظرفیت تولید سالانه حداقل ۲ میلیون تن کلوخه سنگ آهن در شهرستان بهاباد استان یزد است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران گفت: سرمایه‌گذاری این طرح به صورت مشارکتی میان شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و شرکت سنگ آهن مرکزی ایران انجام می‌شود. بر اساس مفاد قرارداد، سرمایه‌گذار باید در مدت ۳ ماه نسبت به طراحی، تجهیز و آماده‌سازی معدن اقدام و ظرف مدت ۱۹ سال و ۹ ماه از معدن بهره‌برداری کند.

غلامرضایی خاطرنشان کرد: مجوز‌های محدوده معدنی سنگ آهن چاه‌گز متعلق به ایمیدرو است و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از ایمیدرو، مسئولیت نظارت بر اجرای طرح را بر عهده دارد. این اقدام گامی مهم در توسعه ظرفیت‌های معدنی کشور و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به شمار می‌رود.