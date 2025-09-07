پخش زنده
شامگاه امروز، آسمان مهاباد شاهد ماهگرفتگی کامل است؛ رخدادی که بیش از نیمی از جمعیت جهان آن را خواهند دید و پژوهشسرای دکتر حسابی مهاباد برنامه ویژه رصد برای علاقهمندان برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، پژوهشسرای دانشآموزی دکتر حسابی به مناسبت وقوع ماهگرفتگی، شامگاه امروز یکشنبه ۱۶ شهریورماه برنامه رصد این پدیده نجومی را برگزار میکند.
این برنامه از ساعت ۱۹ تا ۲۳ در تپهای مشرف به مهاباد در مسیر جاده مکریان ـ کهریزه شیخان اجرا خواهد شد و علاقهمندان میتوانند با استفاده از تلسکوپهای پیشرفته، ماهگرفتگی را از نزدیک مشاهده کنند. همچنین امکان عکاسی نجومی برای شرکتکنندگان فراهم شده است.
بر اساس اعلام کارشناسان، این ماهگرفتگی کامل در بخشهای وسیعی از جهان از جمله ایران قابل مشاهده است و بیش از نیمی از جمعیت زمین فرصت دیدن آن را خواهند داشت. ماه از ساعت ۲۰ تا حدود ۲۳:۳۰ در سایه زمین قرار میگیرد و رنگ آن سرخفام میشود که یکی از زیباترین جلوههای آسمانی سال به شمار میرود.
این ماهگرفتگی منشأ ماورایی ندارد و از جمله پدیدههای طبیعی در نظام آفرینش است؛ اما بر اساس توصیه پیامبر اسلام (ص)، این رخداد از نشانههای قدرت خداوند به شمار میرود و در هنگام وقوع آن نماز آیات خوانده میشود.