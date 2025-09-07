فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای واژه فرنگی «تگ» که در فضای مجازی پرکاربرد است، معادل فارسی «برچسب» را تصویب کرد.

نسرین پرویزی، معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گفت‌وگو با خبرنگار صداوسیما گفت: در شبکه‌های اجتماعی واژه «تگ» معمولاً برای معرفی نماگر یا همان پروفایل شخصی به‌کار می‌رود و در قالب یک پیوند در فرسته‌ها نمایش داده می‌شود.

وی افزود: این نماد به‌صورت یک دایره در گوشه سمت چپ فرسته‌ها نمایش داده می‌شود و در واقع نوعی «برچسب» است که برای معرفی نماگر فرد در پیام درج می‌شود. پرویزی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در فرهنگستان ادامه داد: واژه «تگ» در کاربرد عمومی نیز به معنای «برچسب» است.

به همین علت، فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادل «برچسب» را برای «تگ» و «برچسب‌زنی» را برای «تگینگ» تصویب کرد. پیش‌تر فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای برخی دیگر از واژه‌های پرکاربرد در فضای مجازی همچون «پروفایل»، «سِلفی»، «پین‌کردن»، «کامنت» و «فن پیج» و‌‌‌‌... معادل‌های فارسی تصویب کرده بود.