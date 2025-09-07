پخش زنده
امروز: -
مسابقات استانی انجمن کونگ فو پرتوآ با قهرمانی تیم بیضا به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس هیات کونگ فو شهرستان بیضاء گفت: بیست و پنجمین دوره مسابقات انجمن کونگ فو پرتوآ قهرمانی فارس یادواره شهدای اقتدار با حضور بیش از ۱۴۰ ورزشکار در ردههای سنی مختلف به میزبانی این شهرستان در سالن ورزشی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
حمید مختاری افزود: در پایان این مسابقات تیمهای بیضاء با کسب ۱۱۸ امتیاز، شیراز الف ۷۹ و شیراز ب ۶۴ امتیاز به ترتیب مقامهای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
رییس هیات کونگ فو شهرستان بیضا بیان کرد: نفرات برتر این دوره از مسابقات به زودی در استان مرکزی و به میزبانی شهرستان اراک به رقابت میپردازند.
شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.