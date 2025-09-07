قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی بر اهمیت پرونده ثبت جهانی آسباد‌ها که بخش قابل توجهی از آنها در خراسان جنوبی قرار دارد تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های استانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما علی دارابی در دیدار با سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، مهم‌ترین ظرفیت‌ها و نیاز‌های گردشگری و میراث‌فرهنگی استان را بررسی کرد.

معاون وزیر میراث‌فرهنگی همچنین پیشنهاد ایجاد «موزه کشاورزی» و توسعه ظرفیت‌های «کویرنوردی» به عنوان جاذبه‌های ویژه استان را مطرح کرد.

سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی نیز از هماهنگی با صداوسیما برای پخش برنامه «ایران‌جان» از این استان در آبان و تهیه مستندی درباره ظرفیت‌های گردشگری استان خبر داد.

هاشمی با اشاره به برگزاری ۵۴ نمایشگاه صنایع‌دستی در نوروز ۱۴۰۴ که با استقبال چشمگیر گردشگران همراه بود، گفت: استان با دارا بودن ۲۶۰۰ اثر تاریخی ثبت‌شده، ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه گردشگری دارد که می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال و جذب سرمایه باشد.

استاندار همچنین بر ضرورت توسعه بوم‌گردی تأکید و خواستار حمایت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این زمینه شد.

سیداحمد برآبادی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی، نیز اعلام کرد: برای نخستین بار از مهرماه، آسباد فعال استان با نمایش آرد گندم راه‌اندازی می‌شود تا جاذبه گردشگری استان را به نمایش بگذارد.