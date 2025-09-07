مراسم بدرقه تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی به رقابت‌های جهانی کرواسی با حضور کشتی گیران مازندرانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم بدرقه تیم‌های ملی کشتی آزاد فرنگی بزرگسالان به جهت حضور در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ کرواسی در سالن همایش‌های شهید شاهرخ ضرغام فدراسیون کشتی برگزار شد.

این مراسم با حضور اعضای تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی اعزامی به رقابت‌های جهانی کرواسی، جمعی از خانواده‌های معظم و معزز شهداء جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم ترورریستی صهیونیستی، مسئولین، پیشکسوتان، قهرمانان، اصحاب رسانه و عاشقان کشتی برگزار شد.

دکتر محمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، جمعی از مسئولان بانک شهر و مسئولان فدراسیون کشتی در این مراسم حضور داشتند.

در این مراسم که اجرای آن بر عهده سیدجواد هاشمی هنرمند و بازیگر مطرح کشورمان بود. نماهنگی در خصوص دلاوری‌های شهدای جنگ تحمیلی و شهدای اقتدار و همچنین حضور افتخارآفرین کشتی گیران در میادین المپیک و جهانی پخش شد.

در ادامه از کشتی کارت (کارت هواداری کشتی) توسط مدیرعامل بانک شهر، رئیس فدراسیون کشتی و محمد دلیریان پیشکسوت کشتی رونمایی شد.

در پایان این مراسم با حضور خانواده شهدای جنگ ۱۲ روز و فرزندان آن‌ها و مسئولان حاضر در سالن مراسم بدرقه ملی پوشان اعزامی به رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ کرواسی برگزار شد.

رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان قهرمانی جهان از ۲۲ تا ۳۰ شهریورماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار می‌شود.

۷ مازندرانی در ترکیب تیم ملی کشتی آزاد:

در وزن ۵۷ کیلوگرم علی مؤمنی (مازندران).

در ۶۱ کیلوگرم احمد محمدنژاد جوان (خراسان شمالی).

در وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد (مازندران).

در ۷۰ کیلوگرم امیرمحمد یزدانی (مازندران).

در ۷۴ کیلوگرم یونس امامی (تهران).

در وزن ۷۹ کیلوگرم محمد نخودی (مازندران).

در ۸۶ کیلوگرم کامران قاسمپور (مازندران).

در ۹۲ کیلوگرم امیرحسین فیروزپور (مازندران).

در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا (تهران)

و در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع (مازندران).

سرمربی: پژمان درستکار (تهران)

یک مازندرانی در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی

محمد هادی ساروی تنها کشتی گیر مازندرانی است که در رقابت‌های جهانی کرواسی، در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی برای کشورمان به روی تشک می‌رود.

ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی:

۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی‌وفا

۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی

۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی

۷۷ کیلوگرم: علیرضا عبدولی

۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی

۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران)

۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده

سرمربی: حسن رنگرز (مازندران)