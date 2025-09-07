مدیرکل مرکز بهداشت و درمان صداوسیما: تشخیص به‌هنگام بیماری‌های زنان با آزمایش‎‌های سالیانه ضرورت دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی گفت: ثبتنام سومین جایزه ملی جوانی جمعیت تا پایان شهریورماه ادامه دارد که با هدف ترویج فرهنگ ازدواج، فرزندآوری و حمایت از خانواده برگزار می‌شود.

مفتح زاده افزود: این رویداد با ۷ محور از جمله رسانه، دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های مردم نهاد، خانواده موفق و نخبگان در تاریخ ۲۴ آبان ماه برگزار می‌شود.

متخصص کودکان با اشاره به زردی نوزادان گفت: زردی نوزادان پدیده‌ای شایع پس از تولد است که در موارد شدید باید به سرعت توسط پزشک بررسی شود.

دکتر یوسفی افزود: زردی طولانی نشان دهنده بیماری از جمله اختلالات متابولیک، عفونت ادراری یا بیماری‌های کبد است به همین سبب زردی در تمام طول دوره نوزادی تا ۳۰ روزگی علامت مهمی است.

مدیرکل مرکز بهداشت و درمان صداوسیما گفت: آشنایی با ضروری‌ترین به‌آزمایی «چکاپ‌های» سالیانه زنان به منظور پیشگیری و تشخیص به موقع بیماری‌ها اهمیت بسیاری دارد.

دکتر بزین افزود: خانم‌ها باید آزمایش پاپ اسمیر را ۶ ماه یک بار انجام دهند که در تشخیص سرطان‌های رحم، سینه و تخمدان موثر است به همین منظور طرح غربالگری سلامت کارکنان صداوسیمای استان انجام شد.