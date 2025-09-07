پخش زنده
کارگاه آموزشی طبخ غذاهای دریایی در خرمآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ همایش آموزشی طبخ غذاهای دریایی با هدف ترویج مصرف این محصول سالم و بهرهگیری بیشتر از ظرفیت تولید در خرمآباد برگزار شد.
سرانه مصرف ماهی در لرستان ۶ کیلوگرم از متوسط کشور کمتر است
مدیرکل شیلات لرستان گفت: استان لرستان با تولید سالانه بیش از ۴۲ هزار تُن انواع آبزیان، جایگاه نخست پرورش ماهیان سردآبی را در بین استانهای غیرساحلی کشور دارد.
کیارش بیرانوند افزود:سرانه مصرف ماهی در استان ۹ کیلوگرم و کمتر از میانگین ۱۴ کیلویی کشور است.