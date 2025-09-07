پخش زنده
امروز: -
بانک مسکن ۲۲هزار میلیارد ریال تسهیلات در سطح استان پرداخت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مدیر کل بانک مسکن در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما در سلماس با اشاره به نقش این بانک به عنوان بانک پیشرو در نهضت ملی مسکن، گفت: تا کنون با رقمی بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد ریال قرارداد عقد کردهایم که از این میزان، ۲۲ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
ایمانی با تأکید بر اهمیت طرح نهضت ملی مسکن در تأمین نیازهای مسکن مردم، افزود: بانک مسکن همواره در راستای حمایت از این طرح ملی، تسهیلات ویژهای را در اختیار متقاضیان قرار میدهد.
مدیر کل بانک مسکن همچنین در خصوص وضعیت تسهیلات در شهرستان سلماس تصریح کرد: بانک مسکن در این شهرستان نیز آماده پرداخت تسهیلات به متقاضیان است و اقدامات لازم برای تسهیل فرآیند دریافت وامها در دست اقدام است.
این گزارش نشاندهنده تلاشهای مستمر بانک مسکن برای تأمین مسکن مردم و تسهیل شرایط به ویژه در شهرستانهای مختلف کشور است.