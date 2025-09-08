درمان رایگان ۱۵۰ بیمار نیازمند در مناطق محروم اهواز
، بنا بر اعلام روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی، کانون بسیج جامعه پزشکی این مدیریت در راستای تحقق مسئولیتهای اجتماعی و ارائه خدمات درمانی به مناطق محروم، طی یک اقدام جهادی، به ۱۵۰ نفر از بیماران نیازمند خدمات ویزیت و مداوای رایگان ارائه کرد.
در این طرح جهادی تیمی متشکل از پزشکان، پرستاران و تکنسینهای دارویی با استقرار در ورزشگاه تختی اهواز ۱۵۰ بیمار نیازمند تحت معاینه پزشکی قرار گرفته و داروهای مورد نیاز خود را به صورت کاملاً رایگان دریافت کردند.