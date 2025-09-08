به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان مساجد می‌توانند عکس و فیلم از برگزاری محفل خود را در پیام رسان‌های داخلی ارسال کنند.

شبکه افق، نقش را پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت ۲۰:۴۰ پخش می‌کند. جلوه‌های اعتراضی هنر در ایران و جهان در این برنامه بررسی می‌شود.

مرکز موسیقی سازمان صدا و سیما دو اثر جدید آماده کرده است.

قطعه میراث محمد و قطعه تشریف ، ۱۹ شهریور به مناسبت ولادت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و امام جعفر صادق علیه السلام از شبکه‌های سیما پخش خواهند شد.

«خودرو‌های رویایی» شنبه تا پنج‌شنبه هر هفته ساعت ۲۰ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۲:۳۰ ر بازپخش می شود.

بازسازی خودرو‌های قدیمی با به‌کارگیری فناوری‌های مدرن موضوع این مستند است.