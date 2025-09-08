پخش زنده
از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۴۲۸ هزار و ۳۸۴ مسافر از بنادر مسافری غرب هرمزگان درمسیرهای دریایی داخلی و خارجی جابجا شدهاند که ۱۸ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان گفت: در این مدت سفرها در مسیرهای دریایی داخلی از بنادر لنگه، آفتاب و چارک به مقصد کیش، بوموسی و سایر جزایر خلیج فارس صورت گرفته است.
مرتضی سالاری افزود: از ابتدای امسال تاکنون در بخش سفرهای بینالمللی ۱۰ هزار و ۴۰۰ مسافر با افزایش ۳۴ درصدی به مقصد بنادر کشور امارات متحده عربی جابهجا شدهاند.
بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان با ۶۰۰ کیلومتر مرز دریایی و نظارت بر۱۰ بندر تجاری و مسافری، کانون مهمی برای تبادلات تجاری و سفرهای دریایی کشور است.