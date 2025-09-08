پخش زنده
برداشت لیمو شیرین از هزار و صد هکتار از باغهای شهرستان میناب آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرجهاد کشاورزی شهرستان میناب پیش بینی کرد: بیش از ٣٣ هزار تُن لیمو شیرین برداشت شود.
برداشت لیمو شیرین از اوایل شهریور آغاز میشود و تا اوایل مهرماه ادامه دارد.
ناصر نور زاده افزود: محصول برداشت شده پس از بسته بندی به استانهای همجوار، تهران و اصفهان فرستاده میشود.
وی گفت: بخشهای توکهور و هشتبندی و کریان از عمده مناطق کشت لیمو شیرین در شهرستان میناب است.