برداشت لیمو شیرین از هزار و صد هکتار از باغ‌های شهرستان میناب آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرجهاد کشاورزی شهرستان میناب پیش بینی کرد: بیش از ٣٣ هزار تُن لیمو شیرین برداشت شود.

برداشت لیمو شیرین از اوایل شهریور آغاز می‌شود و تا اوایل مهرماه ادامه دارد.

ناصر نور زاده افزود: محصول برداشت شده پس از بسته بندی به استان‌های همجوار، تهران و اصفهان فرستاده می‌شود.

وی گفت: بخش‌های توکهور و هشتبندی و کریان از عمده مناطق کشت لیمو شیرین در شهرستان میناب است.