مهلت ارسال آثار چهاردهمین جشنواره فیلم و عکس اردیبهشت تا۳۰ مهر تمدید شد.

تمدید مهلت ارسال آثار جشنواره فیلم و عکس اردیبهشت هرمزگان

تمدید مهلت ارسال آثار جشنواره فیلم و عکس اردیبهشت هرمزگان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: جشنواره ۲۷ تا ۳۰ آبان برگزار می‌شود.

فرخنده جلالی افزود: بخش عکس در سطح استانی و با هدف شناسایی و معرفی عکاسان مستعد و خلاق، ارتقای سطح دانش و جایگاه عکاسی برگزار می‌شود.

وی گفت: شناسایی و معرفی استعداد‌های سینمایی، به روزرسانی دانش فیلمسازان و تقویت جایگاه و چرخه اقتصادی فیلم کوتاه از اهداف بخش فیلم است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به برگزاری بخش فیلم در سطح ملی و استانی افزود: علاوه بر فیلمسازان هرمزگانی، فیلمسازان استان‌های همجوار با دریا؛ بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان، گلستان، مازندران و گیلان می‌توانند در سطح ملی جشنواره شرکت کنند.

بیشتر بخوانید: برگزاری جشن هفته وحدت در بندرلنگه

فرخنده جلالی گفت: تاکنون در بخش ملی، ۳۲ اثر از استان‌های ساحلی و در بخش استانی ۲۷ فیلم و ۲۵ عکس به دبیرخانه جشنواره رسیده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: نمایشگاه عکس در نگارخانه زنده‌یاد کوروش گرمساری واقع در فرهنگسرای طوبی بندرعباس برپا می‌شود.