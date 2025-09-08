پخش زنده
به مناسبت هفته وحدت صیادان شیعه و اهل سنت روستای بستانه از توابع بخش مرکزی شهرستان بندرلنگه امروز با حضور در ساحل این روستا، آمادگی خود را برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و غزه اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ حجت الاسلام میلاد رهسپار رئیس اداره تبلیغات اسلامی بندرلنگه با تأکید بر همزمانی این حرکت با هفته وحدت گفت: این همبستگی و اعلام حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه، جلوهای از وحدت اسلامی و همدردی انسانی است که از دل مردم برخاسته و پیام روشنی به جهانیان دارد.
امام جمعه اهلسنت روستای بستانه بندرلنگه نیز گفت: این حرکت مردمی نشاندهنده وحدت و همدلی مسلمانان است.
شیخ دهقان افزود: با اتحاد، مشت محکمی بر دهان رژیم صهیونیستی و همپیمانانش بهویژه آمریکا بزنیم.
وی گفت: در این شرایط حساس، از مردم جهان انتظار میرود در کنار ملت مظلوم فلسطین و غزه بایستند و همکاری لازم را داشته باشند.
صیادان و دریانوردان روستای بستانه همزمان با حرکت کشتی حامل کمکهای انساندوستانه از تونس به سمت غزه، بهصورت خودجوش در ساحل و اسکله این روستا گرد هم آمدند و با نصب پرچم ایران، فلسطین و غزه، آمادگی خود را برای مشارکت در پویش کمکرسانی اعلام کردند.