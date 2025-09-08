رئیس مرکز بهداشت خوزستان زمان آغاز تزریق رایگان واکسن آنفلوآنزا برای گروه‌های در معرض خطر و کادر بهداشت و درمان را اول مهرماه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرداد شریفی با اشاره به بروز آنفلوآنزا با آغاز فصل پاییز گفت: با توجه به همزمانی بازگشایی مدارس و بروز آنفلوآنزا، احتمال انتقال بیشتر این بیماری وجود دارد، بنابراین گروه‌های هدف مانند مادران باردار، بیماران سرطانی، بیماران دارای نقص ایمنی بدن، مبتلایان به بیماری‌های قلبی - عروقی، آسم، آلرژی، دیابت و فشار خون، کودکان زیر دو سال و سالمندان باید یک دوز واکسن آنفلوآنزا دریافت کنند.

وی افزود: واکسن، ۵۰ تا ۶۰ درصد ایمنی ایجاد می‌کند و تا ۸۰ درصد از بستری شدن مبتلایان در بیمارستان‌ها جلوگیری می‌کند.

شریفی بیان کرد: کادر درمان شاغل در بخش‌ها، کادر بهداشت، فوریت‌های پزشکی و نیرو‌های دامپزشکی نیز اولویت‌های بعدی تزریق واکسن آنفلوآنزا هستند.

وی با اشاره به نیازسنجی و اعلام میزان واکسن مورد نیاز به وزارت بهداشت، افزود: واکسن آنفلوآنزا از مهرماه توزیع می. شود و در نیازسنجی، همه گروه‌های خطر دیده شده‌اند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به تزریق رایگان واکسن آنفلوآنزا برای گروه‌های در معرض خطر از مهرماه، بیان داشت: واکسن آنفلوآنزا برای گروه‌های در معرض خطر و کادر بهداشت و درمان به صورت رایگان در مراکز بهداشتی تزریق می‌شود. هر مرکز بهداشت گروه‌های در معرض خطر را در منطقه زیر پوشش شناسایی می‌کند و برای تزریق واکسن با این افراد تماس گرفته می‌شود.