معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه اجرای برنامه هفتم پیشرفت در سال اول به خوبی پیش رفت، از ارائه گزارشی درباره عملکرد اجرای سال اول این برنامه به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، محمدرضا عارف در بیستمین جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت با تبریک هفته وحدت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای روز ۱۷ شهریور اظهار کرد: ۱۷ شهریور نقطه عطفی در مبارزات مردم به رهبری امام راحل بود و بعد از آن واقعه، مردم برای پیروزی انقلاب اسلامی مصمم‌تر شدند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به جلسه روز گذشته اعضای هیات دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کرد: از عنایات و لطف همیشگی ایشان نسبت به دولت چهاردهم تشکر می‌کنم. ایشان رهنمود‌های بسیار مهم و کاربردی برای دولت و اقداماتی که لازم است انجام شود را مطرح فرمودند. دولت هم گزارشی از دستاورد‌ها و عملکرد درباره اجرای رهنمود‌ها و بیانات جلسه سال گذشته خود با مقام معظم رهبری ارائه داد.

وی با تاکید بر اهمیت پیگیری برای اجرای راهبرد‌ها و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: یکی از فرمایشات ایشان درباره لزوم تنظیم بازار بود که در جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار رهنمود‌ها و فرمایشات ایشان بررسی و دنبال شد.

عارف در ادامه با بیان اینکه امروز بیستمین جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت را برگزار می‌کنیم، افزود: مسیر اجرای برنامه هفتم پیشرفت خیلی خوب پیش رفته است. در ابتدای اجرای برنامه هفتم توسعه این احتمال وجود داشت که برنامه به اصلاحاتی نیاز دارد و اکنون دستگاه‌های مختلف با محوریت سازمان برنامه و بودجه، مواردی که نیاز به اصلاح دارند را مطرح کرده‌اند.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: گزارشی به مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد اجرای سال اول برنامه هفتم پیشرفت ارائه می‌شود. بعد از ارائه این گزارش، اگر اصلاحاتی در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیاز است باید انجام شود تا برای ادامه اجرای این برنامه مانع حقوقی یا قانونی وجود نداشته باشد.

عارف همچنین ادامه داد: انسجام و هماهنگی خوبی بین دولت و مجلس وجود دارد و با این هماهنگی می‌توانیم قوانین مورد نیاز را در این زمینه اصلاح کنیم. از ابتدای مهر سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت آغاز می‌شود و باید با جدیت اجرای این برنامه را دنبال کنیم.

در این جلسه، جدول برش سالانه اهداف کمی قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسید. همچنین گزارشی از فرآیند اجرای این برنامه در یکسال گذشته از جمله تهیه آیین نامه‌ها، تعیین شاخص‌های کمی برای نظارت بر اجرای برنامه، موارد مورد نیاز به اصلاح و هماهنگی دولت و مجلس برای ارائه گزارش عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه شد.

در این جلسه علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، امین حسین دادگستری، حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، سیدکامل تقوی نژاد دبیر هیات دولت، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، علاء‌الدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی و مدیران سازمان‌های مربوط به اجرای برنامه هفتم توسعه حضور داشتند.