به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حاتم بوستانی،گفت: در حال حاضر ۸ شهرستان از واحد‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز در استان خوزستان فاقد بیمارستان هستند و مردم این مناطق صرفاً از مراکز درمان بستر بهره می‌برند. اما خوشبختانه طی یک ماه گذشته ساخت دو بیمارستان در هویزه و کرخه آغاز شد و دو مرکز درمان بستر اندیکا و هفتکل به بیمارستان‌های ۳۲ تختخوابی ارتقاء خواهند یافت.

وی با بیان اینکه این اقدامات می‌توانند بخش قابل‌توجهی از محرومیت‌های حوزه سلامت در مناطق کم‌برخوردار استان را جبران کند، ادامه داد: تا زمان تکمیل شدن این زیرساخت‌ها، تقویت ناوگان آمبولانس و توسعه خدمات ارجاع بیماران در دستور کار قرار می‌گیرد تا مردم شهرستان‌های فاقد بیمارستان بتوانند از خدمات درمانی لازم بهره‌مند شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در ادامه، با تاکید بر توجه عموم مردم به اهمیت سواد سلامت در جامعه به‌ویژه در میان گروه‌های حساس، اظهار داشت: افزایش آگاهی و سواد سلامت خانواده‌ها و عموم مردم، کلید کاهش هزینه‌های سنگین درمان در آینده است.

دکتر بوستانی در این باره توضیح داد: تا زمانی که سواد سلامت در جامعه ارتقاء نیابد، همچنان با بروز معضلات بهداشتی و درمانی پرهزینه مواجه خواهیم بود؛ بنابراین انتظار داریم رسانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط، نقش پررنگ‌تری در تقویت آگاهی عمومی داشته باشند.

وی با اشاره به عوامل اثرگذار بر سلامت جامعه افزود: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد عوامل مؤثر بر سلامت، خارج از حوزه وزارت بهداشت قرار دارند؛ بنابراین ارتقای شاخص‌های سلامت و دستیابی به اهداف در بخش‌های بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش و غذا و دارو مستلزم تعاملات بین‌بخشی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: اگر موضوعاتی همچون آب و فاضلاب، کیفیت هوا، وضعیت جاده‌ها و سلامت محصولات غذایی به درستی مدیریت نشود، بار مشکلات و بیماری‌ها به‌طور مستقیم بر دوش نظام سلامت خواهد بود. از این رو توسعه همکاری‌های مشترک میان دانشگاه علوم پزشکی و سایر نهاد‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

دکتر بوستانی همچنین به نقش مشارکت‌های مردمی بر ارتقای شاخص‌های بهداشتی در جامعه اشاره کرد و گفت: امروزه تلاش همکاران ما در حوزه‌های سلامت آب، مواد غذایی و اماکن عمومی، بیش از گذشته بر حفظ سلامت مردم متمرکز است. نظارت مستمر بر منابع آب آشامیدنی، کنترل کیفیت مواد غذایی، بهداشت محیط و اماکن عرضه مواد خوراکی از مأموریت‌های جدایی‌ناپذیر دانشگاه محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این اقدامات، بهره‌گیری از جدیدترین دستاورد‌های علمی و پزشکی و توسعه فعالیت‌های پژوهشی، امکان تربیت کارشناسان خبره و متخصصان کارآمد را فراهم می‌کند تا بتوانیم متناسب با نیاز‌های روز جامعه، خدمات نوین‌تری در جهت ارتقای سلامت عمومی در جامعه ارائه دهیم.