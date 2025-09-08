معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین بر ضرورت هم‌افزایی میان نهاد‌ها برای حل مسائل اجتماعی و پیشگیری مؤثر از جرائم تأکید کرد.

وحدت اجتماعی، کلید مقابله با آسیب‌ها و جرائم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در نشست هیئت اندیشه ورز معارف پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با بیان اینکه وحدت باید به عنوان یک اصل در خانواده، محیط‌های شغلی و عرصه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، گفت: تعامل بین‌بخشی میان نهاد‌ها باید در اولویت قرار گیرد تا بتوانیم پیام‌های یأس و ناامیدی را از جامعه حذف کنیم.

فولیان با اشاره به انتظار مردم از مدیران و نخبگان فرهنگی و اجتماعی، افزود: مردم خواهان خروجی ملموس از جلسات و اقدامات هستند و دغدغه مشترک همه ما، حل مشکلات آنان است.

معاون دادگستری استان همچنین بر اهمیت شناخت دقیق عوامل زمینه‌ساز جرائم و دعاوی تأکید کرد و گفت: پیشگیری مؤثر بدون تحلیل ریشه‌ای و مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌ها و نهاد‌های مردمی امکان‌پذیر نیست. این امر تنها با برگزاری جلسات یا همکاری محدود با برخی گروه‌ها محقق نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اولویت‌بندی مسائل و تقویت تعاملات ضروری میان نهاد‌ها می‌تواند بخش قابل توجهی از معضلات اجتماعی را برطرف سازد.

فولیان در ادامه با اشاره به پرونده‌های کثیر الشاکی خودرویی اظهارداشت:نباید اجازه بدهیم که پرونده‌های مشابه چه در زمینه خودرو و چه در زمینه مسکن شکل بگیرد.