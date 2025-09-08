پخش زنده
همایش وحدت شیعه و سنی با حضور دهها تن از بزرگان و علماى اهل تشیع و تسنن با هدف تبیین تمدنسازى اسلام در سلماس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ وحدت و همدلی؛ آرمانی که در سلماس یکبار دیگر با شکوه تمام به نمایش درآمد. همایشی تاریخی با حضور دهها تن از بزرگان و علماى اهل تشیع و تسنن با هدف تبیین تمدنسازى اسلام در این شهرستان برگزار شد تا بار دیگر پیام اتحاد ملت ایران در مقابل هرگونه توطئه دشمنان را به گوش جهانیان برساند.
در این همایش که با حضور بیش از صد تن از علما، امامان جمعه و جماعت مساجد و چهرههای مذهبی شهرستان سلمات از دو مذهب برادر تشیع و تسنن ترتیب یافت، حاضران بر لزوم حفظ وحدت اسلامی به عنوان تنها راه مقابله با نقشههای شوم دشمنان برای ایجاد تفرقه در امت اسلامی تاکید کردند.
حجتالاسلام طباطبایی، امام جمعه سلماس در این آیین گفت: دشمنان این مرز و بوم به خوبی میدانند که کلید اصلی شکست تمام توطئههایشان، وحدت کلمه امت اسلامی است. آنان در صدد هستند تا با ایجاد اختلاف، مانع پیشرفت و تعالی تمدن نوین اسلامی شوند. وظیفه ماست که با هوشیاری کامل، مانع تحقق این اهداف شوم شویم.
علی علایی فرماندار سلماس هم در این آیین گفت:امروز میزبان پیام وحدت و برادری بود. این گردهمایی بزرگ، نشاندهنده عمق همبستگی بین تمامی اقشار مردم این دیار است.
تبیین ابعاد تمدنساز اسلام ناب محمدی و نقش بیبدیل وحدت در پیشبرد اهداف عالیۀ انقلاب اسلامی، از دیگر محورهای مورد بحث در این همایش بود.