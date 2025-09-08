به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده پلیس راهور در نشست شورای ترافیک استان گفت: براساس آمار‌های اعلام شده متاسفانه استقبال دانش آموزان از ثبت نام برای سرویس مدارس در شهر یاسوج خیلی کم بوده است.

سرهنگ سید محسن حسینی راد افزود: در حالیکه چند روز به باز گشایی مدارس مانده، اما اقدام اساسی برای ساماندهی سرویس ایاب و ذهاب مدارس در مرکز استان پیش بینی نشده است.

سرهنگ حسینی راد الزام دانش آموزان برای ثبت نام در سامانه سرویس مدارس را مهمترین راهکار برای پیشگیری از بروز ترافیک سنگین در فصل بازگشایی مدارس و تا آخر سال تحصیلی دانست و اضافه کرد: در صورت بی رغبتی دانش آموزان و اولیاء آنان از ثبت نام در سامانه سرویس مدارس شهر یاسوج در فصل بازگشایی مدارس با ترافیک سنگین مواجه می‌شود.

سرهنگ حسینی راد با بیان اینکه مصوبات شورای ترافیک سال قبل و امسال استان در خصوص پیش بینی سرویس مدارس همچنان روی میز مانده است، ادامه داد: در صورت ادامه این روند امیدی به حل مشکل و گشایش گره‌های ترافیکی در شهر یاسوج نیست به طوری که شاهد بروز ترافیک در ۱۶ نقطه یاسوج خواهیم بود.

رضایی رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری یاسوج هم در این جلسه گفت: از مجموع ۷۰ هزار دانش آموز در شهر یاسوج تاکنون تنها فقط ۳۴۰ نفر در سامانه سرویس مدارس ثبت نام کرده‌اند.

رضایی افزود: اولیاء دانش آموزان برای پیشگیری از بروز مشکلات از جمله ترافیک در شهر یاسوج در چند روز باقیمانده به بازگشایی مدارس فرزندان دانش آموز خود را در سامانه سرویس مدارس ثبت نام کنند.