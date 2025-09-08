پخش زنده
فردا شب (۱۸ شهریور) و همزمان با شب میلاد حضرت محمد (ص) و امام جعفرصادق (ع)، محفل انس با قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در محفل انس با قرآن حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) که در شب میلاد حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) برگزار میشود، محسن قاسمی؛ قاری بینالمللی و نماینده ایران در شصت و پنجمین دوره مسابقههای بینالمللی قرآن مالزی، تلاوت خواهد داشت.
قاری دیگر این محفل، مجتبی محمدبیگی؛ قاری ممتاز کشورمان است و در ادامه علی ناجیمحله؛ حافظ قرآن نیز محفوظات خود را ارائه خواهد داد.
سیدحامد رشیدالسادات اجرای این محفل را به عهده دارد و گروه همخوانی و تواشیح «محراب» قطعاتی در نعت رسول اکرم (ص) اجرا و مولودیخوانی خواهد کرد.
این محفل قرآنی ساعت ۲۱ در شبستان امام خمینی (ره) آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار میشود و به قید قرعه به تعدادی از حضار جوایزی اهدا خواهد شد.