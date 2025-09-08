پخش زنده
مسابقات ملی اسکواش نوجوانان کشور پس از سه روز رقابت در خانه اسکواش شیراز با معرفی برترینهای ردههای سنی به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رقابتهای اسکواش نوجوانان کشور با حضور ۶۷ ورزشکار در دو رده سنی زیر ۱۱ و ۱۳ سال از ۱۲ استان در خانه اسکواش شیراز برگزار شد.
در پایان این رقابتها و در رده سنی کمتر از ۱۱ سال، پندار ترکزاد از هرمزگان قهرمان شد، ماهان مهاجر از تهران به مقام دوم رسید و عارف حسینی از خراسان جنوبی و آئین عجم حسنی از گلستان بهطور مشترک سوم شدند.
همچنین در رده سنی کمتر از ۱۳ سال، سامیار صفری از گیلان عنوان قهرمانی را به دست آورد، مصطفی احراری از خراسان جنوبی در جایگاه دوم ایستاد و محمدطاها نجفی مرغملکی از اصفهان و امیرعطا محجلفرید از آذربایجان شرقی مقام سوم مشترک را کسب کردند.