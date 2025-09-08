بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تجارت چین (CIFTI) روز دوشنبه هشتم سپتامبر در شهر "شیامن" افتتاح شد.

برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تجارت چین

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، این نمایشگاه با موضوع «همکاری با چین، سرمایه‌گذاری در آینده» و با مساحت کل ۱۲۰ هزار متر مربع، میزبان بیش از ۱۰۰ فعالیت ترویج سرمایه‌گذاری خواهد بود و تلاش می‌کند تا خود را به عنوان یک نمایشگاه برجسته «سرمایه‌گذاری در چین» و یک پلتفرم خدمات کلیدی برای ترویج سرمایه‌گذاری دو طرفه تثبیت کند.

نمایشگاه CIFTI امسال غرفه‌هایی را در سه بخش کلیدی سازماندهی کرده است: «سرمایه‌گذاری در چین»، «سرمایه‌گذاری چین» و «سرمایه‌گذاری بین‌المللی». این نمایشگاه میزبان هیئت‌هایی از بیش از ۱۲۰ کشور و منطقه، ۱۱ سازمان بین‌المللی و غرفه‌دارانی از ۵۱ کشور و منطقه است.

وزارت بازرگانی چین چندین اتاق بازرگانی را برای انتشار شاخص فعالیت سرمایه‌گذاری خارجی چین برای اولین بار سازماندهی خواهد کرد. تعدادی از فعالیت‌های ترویج سرمایه‌گذاری چندجانبه و دوجانبه نیز برگزار خواهد شد، از جمله فعالیت‌هایی که بر همکاری‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی تحت ابتکار کمربند و جاده متمرکز هستند و بستری مهم برای همکاری‌های سودمند متقابل فراهم می‌کنند.

برای برجسته کردن اتصال میان صنایع، نمایشگاه CIFIT امسال از فناوری‌هایی مانند کلان‌داده و هوش مصنوعی برای افزایش عملکرد "CIFIT ابری" خود استفاده کرده و یک سیستم اتصال ترکیبی برخط ایجاد کرده است. هم اکنون، چهار هزار طرح در CIFIT به نمایش گذاشته شده که فرصتی مناسب برای تعامل بیشتر بین سرمایه‌گذاران و شرکای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.

درنمایشگاه امسال یک بخش ویژه سرمایه‌گذاری صنعتی برای ترویج توسعه نیرو‌های مولد با کیفیت جدید نیز درنظر گرفته شده است. این بخش، فناوری‌های نوآورانه و طرح‌های با کیفیت بالا را در حوزه‌های نوظهور مانند فناوری دیجیتال، توسعه سبز و کم کربن و انرژی جدید به نمایش خواهد گذاشت.

همچنین در طول مدت برگزاری نمایشگاه، بیش از ۱۰۰ فعالیت نمایشی و تبلیغاتی برگزار می‌شود که فرصت‌های همکاری بیشتر برای همه شرکت‌کنندگان را فراهم خواهد آورد.