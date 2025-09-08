پخش زنده
دانش آموز مدرسه شهدای غزه ماکو تمامی پس انداز و پول قلک خود را برای رنگ آمیزی کلاس درس مدرسه خود به این مدرسه اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر آموزش و پرورش ماکوبا تقدیر از این اقدام ارزشمند این دانش آموز گفت: دانشآموز آوین علینژاد ازمدرسه شهدای غزه، مبالغ جمعآوری شده در قلک شخصی خود را با نیت خیرخواهانه و برای رنگ آمیزی کلاس خود به این مدرسه اهدا کرد.
ناصر اکبری با بیان اینکه این حرکت نیکو، نشاندهنده روحیه سخاوت، همدلی و مشارکت اجتماعی در میان دانشآموزان است افزود: این حرکت نیکو و پسندیده میتواند الگویی ارزنده برای سایر همکلاسیها و نوجوانان این مدرسه و سایر دانش آموزان شهرستان باشد.