مدیرکل دفتر صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به گمرکات اجرایی، اخذ یک درصد عوارض صادراتی از محموله‌های مشمول در سال ۱۴۰۳ را ابلاغ کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس نامه مدیرکل دفتر صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرکات اجرایی، که در اجرای بند «ب» ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران صادر شده، تمامی محموله‌های کشاورزی و مواد غذایی آب‌بر که در فهرست ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی قرار دارند، مشمول پرداخت عوارض به میزان یک درصد ارزش پایه صادراتی خواهند بود.

این عوارض باید به ردیف درآمدی ۱۲۰۱۳۷ واریز شود و گمرکات کشور موظف‌اند ضمن اقدام لازم، موضوع را به واحدها و کمربندهای اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر داشته باشند.