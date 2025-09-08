پخش زنده
از خانوادههای شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه استان تجلیل و یاد این شهدا گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این آیین با بیان اینکه شهدا تا ابد جاودانه خواهند ماند گفت: تحمل صبر مقاومت خانوادههای شهدا از خود شهادت بزرگتر است و خانوادههای شهدا میراث دار و پیام رسان اهداف شهدای انقلاب اسلامی در دفاع از میهن و اسلام ناب محمدی در برابر دشمن تا دندان مسلح خواهند بود.
حجت الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی صادقی با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه افزود: خانوادههای شهدا حافظ و پاسدار خون شهدا هستند و مقاومت ایشان نقش اساسی در پیروزیهای ما در برابر توطئه دشمنان خواهد داشت.