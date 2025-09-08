استاد بزرگ شطرنج کشورمان در دور پنجم مسابقات شطرنج گرند سوئیس نیز به برتری رسید و با ۴.۵ امتیاز به تنهایی در صدر جدول قرار گرفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در دور پنجم مسابقات شطرنج گرند سوییس که امروز دوشنبه ۱۷ شهریور از ساعت ۱۵ به وقت ازبکستان، در میز یک پرهام مقصودلو ملی پش کشورمان با ریتینگ ۲۶۹۲ مقابل ریچارد راپورت مجارستانی با ریتینگ ۲۷۱۱ مسابقه داد و توانست پیروز این دیدار باشد.

اکنون مقصودلو با ۴.۵ امتیاز همچنان به تنهایی در صدر جدول این مسابقات قرار دارد. او همچنین در ریتینگ زنده با ۱۰ پله صعود به رده بیست و هفتم صعود کرد و ریتینگ خود را به ۲۷۱۲ رساند.

سید محمد امین طباطبایی دیگر نماینده ایران نیز با ریتینگ ۲۶۷۳ به مصاف آیدین سلیمانلی آذربایجان با ریتینگ ۲۶۰۲ رفت و این دیدار تساوی را با پیروزی به پایان رساند و ۳.۵ امتیازی شد و در رده سیزدهم ایستاد.

همچنین بردیا دانشور با ریتینگ ۲۵۹۸ به مصاف اتین باکرو فرانسوی با ریتینگ ۲۶۳۷ رفت و مغلوب شد. او در ۵ دور ۱.۵ امتیاز کسب کرده است.

رقابت‌های معتبر شطرنج گرند سوئیس از تاریخ ۴ تا ۱۵ سپتامبر (۱۳ تا ۲۴ شهریور) در شهر سمرقند کشور ازبکستان در حال برگزاری است.

این رقابت‌ها در ۱۱ دور و در دو جدول برگزار می‌شود و قهرمان و نایب قهرمان آن، سهمیه حضور در رقابت‌های کاندیدا‌های شطرنج را کسب می‌کنند. مجموع جوایز این مسابقات ۶۵۰ هزار دلار است.

پرهام مقصودلو، سید محمد امین طباطبایی و بردیا دانشور سه نماینده شطرنج ایران در این رویداد حضور دارند.