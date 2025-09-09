پخش زنده
امروز: -
فرحبخش گفت تا کنون پروژه مهر یک حرکت بزرگ اجتماعی، فرهنگی و تربیتی است که بنیانگذار یک سال تحصیلی موفق خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محمدرضا فرحبخش گفت آمادهسازی بهموقع مدارس علاوه بر صرفهجویی در زمان و جلوگیری از اتلاف انرژی، موجب میشود هفتهها و حتی ماههای نخست سال تحصیلی به جای صرف در امور اداری و سازماندهی، به طور کامل در مسیر آموزش و تربیت دانشآموزان قرار گیرد.
وی توانمندسازی معلمان را یکی از اولویتهای اصلی استان برشمرد و ادامه داد: برگزاری دورههای آموزشی در زمینه روشهای نوین تدریس، سنجش، فناوریهای آموزشی و آشنایی با هوش مصنوعی در تابستان امسال از جمله برنامههای شاخص بوده که با هدف ارتقای کیفیت آموزش و بهروز رسانی مهارتهای معلمان اجرا شده است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان عنوان کرد: سرانه دانشآموزی نیز نسبت به سال گذشته چهار برابر افزایش یافته و همه مدارس استان با اولویت مدارس کمتر برخوردار، این اعتبارات را دریافت کردهاند.
محمد رضا فرحبخش همچنین از ثبت سفارش کتب درسی برای ۶۵۵ هزار و ۷۰۱ دانش آموز در استان خبر داد و تأکید کرد: هیچ دانشآموزی در روز نخست مهر بدون کتاب درسی نخواهد بود.
وی گفت: برگزاری مراسم هفته دفاع مقدس، جشن شکوفهها ویژه کلاس اولیها، جشن جوانهها برای پایه هفتم و برگزاری زنگ مهر، زنگ نماز و زنگ ایثار از برنامههای محوری آغاز سال تحصیلی خواهد بود.
محمد رضا فرحبخش افزود: پروژه مهر تنها یک فرایند اجرایی برای بازگشایی مدارس نیست، بلکه یک حرکت بزرگ اجتماعی، فرهنگی و تربیتی است که بنیانگذار یک سال تحصیلی موفق خواهد بود؛ آمادگی همهجانبه مدارس، گامی مهم برای تحقق عدالت آموزشی و پرورش نسلی توانمند، متعهد و آگاه در استان کرمان است.