به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت و جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) مراسمی با حضور نماینده ولی فقیه در هرمزگان در شهرستان جاسک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ نماینده ولی فقیه در هرمزگان در این مراسم گفت: انقلاب اسلامی متعلق به جهان اسلام است، نه یک مذهب خاص و بزرگ‌ترین افتخار آن، پشتیبانی از مظلومان عالم به‌ویژه مسلمانان است.

آیت الله محمد عبادی‌زاده با اشاره به اغتشاشات پاییز۱۴۰۱، نقش مردم شرق استان را در خنثی کردن دسیسه‌های دشمنان برجسته دانست.

وی از ارتباط خود با علما و متنفذین اهل سنت این منطقه یاد کرد و گفت: در اغتشاشات ۱۴۰۱ نه تنها در استان هرمزگان مشکلی وجود نداشت، بلکه آمادگی خود را برای کمک به ایجاد آرامش در استان سیستان و بلوچستان نیز اعلام کرده بودند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با اشاره به مقاومت مردم غزه در برابر رژیم صهیونیستی، مردم ایران، شیعه و سنی را به عنوان پرچم‌دار عزت و مقاومت امت اسلامی در جهان معرفی کرد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: مردم شرق استان، به‌ویژه در شهرستان‌های جاسک، سیریک، میناب، بشاگرد و رودان، با درایت و دوراندیشی، اجازه ندادند تا دشمنان خارجی با کمک عوامل داخلی خود، در جامعه تفرقه و آشوب ایجاد کنند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به مفاهیمی مانند شیعه، سنی، فارس، ترک و بلوچ، این تقسیم‌بندی‌ها را بی‌معنا خواند و گفت: اینها باید در دل امت رنگ ببازد و در حاشیه قرار بگیرد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به هزینه‌های مقاومت، شهادت جوانان و کودکان در دفاع مقدس ۱۲ روزه افزود: این هزینه‌ها را در مقابل ثمرات وعده داده شده در قرآن، ناچیز دانست.

امام جمعه جاسک نیز در این مراسم بر اتحاد و یکدلی مردم این منطقه تأکید و از حضور فعال و ثمربخش شیعه و سنی در همه‌ی عرصه‌ها قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین عباس ذاکری به مشارکت گسترده مردم در مراسم‌های راهپیمایی، انتخابات و مراسمات ملی و مذهبی اشاره و این حضور را نشان‌دهنده هوشیاری و آگاهی مردم منطقه عنوان کرد.