به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مصرف مواد غذایی و توجه به تغذیه از جنبه‌های مهم حاملگی است. خوردن مواد غذایی سالم برای تغذیه و رشد جنین بسیار مهم است، چون به نوزاد هم از نظر جسمی و هم از نظر ذهنی بسیار کمک میکند. حفظ رژیم غذایی سالم در دوران بارداری بسیار مهم و ضروری است.

در طول این دوران، بدن شما نیاز به مواد مغذی اضافی، ویتامین‌ها و مواد معدنی دارد. در واقع، ممکن است در هر وعده غذایی، در سه ماهه دوم و سوم ۳۵۰-۵۰۰ کالری اضافی مصرف کنید.

کمبود مواد مغذی ممکن است بر رشد کودک تاثیر بگذارد. عادات غذایی بد و افزایش اضافه وزن ممکن است خطر ابتلا به دیابت بارداری و عوارض بارداری یا زایمان را افزایش دهد.

به سادگی، انتخاب غذا‌های سالم و مغذی به حفظ سلامت شما و کودکتان کمک می‌کند. همچنین پس از تولد، وزنی که در بارداری بدست آورده بودید را کم میکنید و از دست می‌دهید. اما برای رشد جنین باید چه مواد غذایی را خورد ؟

۱. محصولات لبنی:

محصولات لبنی، به ویژه ماست، یک انتخاب عالی برای زنان باردار است، آنها به شما کمک می‌کند نیاز‌های پروتئین و کلسیم را افزایش دهید. پروبیوتیک‌ها نیز ممکن است به کاهش خطر عوارض کمک کنند.

۲. فولات:

یکی از ویتامین‌های B است (B۹). برای سلامتی مادر و جنین، مخصوصا در سه ماهه اول، بسیار مهم است.

۳. حبوبات:

این گروه غذایی شامل عدس، نخود فرنگی، لوبیا، نخود، سویا و بادام زمینی است. حبوبات منابع عالی گیاهی فیبر، پروتئین، آهن، فولات (B۹) و کلسیم هستند که همه آنها در دوران بارداری بیشتر مورد نیاز هستند.

۴. سیب زمینی‌های شیرین:

سیب زمینی شیرین غنی از بتا کاروتن، یک ترکیب گیاهی است که در بدن به ویتامین A تبدیل می‌شود، ویتامین A برای رشد و تمایز بیشتر سلول‌ها و بافت‌ها ضروری است و برای رشد سالم جنین بسیار مهم است. توصیه می‌شود که زنان باردار مصرف ویتامین A خود را ۱۰ تا ۴۰ ٪ افزایش دهند.

۴. ماهی سالمون:

ماهی سالمون غنی از اسید‌های چرب امگا ۳ است. اکثر افراد، از جمله زنان باردار، از طریق رژیم غذایی خود تقریبا به اندازه کافی امگا ۳ را دریافت نمی‌کنند. اسید‌های چرب امگا ۳ در دوران بارداری بسیار لازم و ضروری هستند، اینها در مقادیر زیاد در غذا‌های دریایی یافت میشوند و به سلامت مغز و چشم جنین کمک میکنند.

با این حال، توصیه می‌شود که زنان باردار به طور کلی مصرف غذا‌های دریایی خود را به دو بار در هفته، به دلیل جیوه و دیگر آلاینده‌های موجود در ماهی‌های چرب محدود کنند، این آگاهی باعث شده است که برخی زنان مصرف ماهی را به طور کل قطع کنند، در صورتی که کار کاملا اشتباهی است.

با این حال، مطالعات نشان داده است که زنان باردار که ۲-۳ وعده غذای ماهی چرب را در هفته مصرف می‌کنند، مصرف توصیه شده امگا ۳ را افزایش می‌دهند و بسیار مفید خواهد بود.

۵. تخم مرغ:

تخم مرغ یک غذای کامل برای سلامتی است، زیرا آنها تقریبا حاوی هر نوع مواد مغذی هستند که بدن نیاز دارد. یک تخم مرغ بزرگ حاوی ۷۷ کالری، و پروتئین و چربی با کیفیت بالا است، همچنین دارای ویتامین‌ها و مواد معدنی زیادی است. تخم مرغ یک منبع عالی از کولین هستند، کولین برای بسیاری از فرآیند‌های بدن شما، از جمله رشد مغز و سلامت ضروری است.

۶. بروکلی و سبزیجات سبز و تیره:

کلم بروکلی و سبزیجات سبز تیره، مانند کلم و اسفناج، حاوی بسیاری از مواد مغذی برای زنان باردار هستند، این شامل فیبر، ویتامین C، ویتامین K، ویتامین A، کلسیم، آهن، فولات و پتاسیم است.

علاوه بر این چنانچه پیش از این هم در بخش بارداری نمناک گفته شد کلم بروکلی و سبزیجات برگ دار، غنی از آنتی اکسیدان هستند، آنها همچنین حاوی ترکیبات گیاهی می‌باشند که به تقویت سیستم ایمنی و بهبود هضم کمک می‌کنند.

با توجه به محتوای فیبر بالا، این سبزیجات همچنین ممکن است به جلوگیری از یبوست کمک کنند، که یک مشکل رایج در میان زنان باردار است.. مصرف سبزیجات برگ سبز نیز به کاهش خطر ابتلا به وزن کم هنگام زایمان مرتبط است.

۷. گوشت لخم:

گوشت گاو و مرغ منبع خوبی از پروتئین با کیفیت هستند. علاوه بر این، گوشت لخم گاو نیز غنی از آهن، کولین و دیگر ویتامین‌های B است - که همه آنها در مقادیر بالاتری در دوران بارداری مورد نیاز است.

آهن یک ماده معدنی ضروری است که توسط گلبول قرمز به عنوان بخشی از هموگلوبین مورد استفاده قرار می‌گیرد، مهم است که اکسیژن را به تمام سلول‌های بدن منتقل می‌کند و دررشد و سلامت جنین بسیار تاثیر گذار است.

۸. روغن جگر ماهی:

این روغن بسیار غنی از اسید‌های چرب امگا ۳ EPA و DHA است، که برای رشد مغز جنین و سلامت ضروری است. روغن جگر ماهی نیز سرشار از ویتامین D است، که بسیاری از آنها را به اندازه کافی دریافت نمی‌کنند، این برای کسانی که به طور منظم غذا‌های دریایی و یا مکمل با امگا ۳ و یا ویتامین D مصرف نمی‌کنند، بسیار مفید است.

مصرف کم ویتامین D با افزایش خطر ابتلا به پره اکلامپسی ارتباط دارد، این عارضه بالقوه خطرناک با فشار خون بالا، ورم دست و پا و وجود پروتئین در ادرار مشخص می‌شود.

۹. توت ها:

توت‌ها حاوی آب، کربوهیدرات سالم، ویتامین C، فیبر و آنتی اکسیدان‌ها هستند، آنها به طور کلی حاوی مقدار زیادی ویتامین C هستند که به بدن کمک می‌کند تا آهن بیشتری جذب کند، ویتامین C همچنین برای سلامت پوست و عملکرد سیستم ایمنی بدن اهمیت دارد.

توت‌ها دارای شاخص نسبتا کم گلیسمی هستند، بنابراین نباید موجب افزایش شدید قند خون شوند، همچنین یک میان وعده خوب هستند، زیرا حاوی آب و فیبر می‌باشند. آنها عطر و طعم و مواد مغذی زیادی را عرضه می‌کنند، اما با مقدار کالری، که بسیار کم است.

۱۰. غلات سبوس دار:

خوردن دانه‌های کامل و یا غلات سبوس دار، ممکن است نیاز زنان باردار را به کالری افزایش دهد، به ویژه در سه ماهه دوم و سوم بارداری که این اتفاق به وفور رخ می‌دهد.

در مقایسه با غلات تصفیه شده، دانه‌های کامل، حاوی فیبر، ویتامین‌ها و ترکیبات گیاهی می‌باشد، جو و کوینا همچنین حاوی مقادیر مناسبی از پروتئین هستند که در دوران بارداری ضروری و مفید هستند.

علاوه بر این، غلات سبوس دار به طور کلی غنی از ویتامین B، فیبر و منیزیم است، همه اینها اغلب در رژیم‌های غذایی زنان باردار وجود دارد.

۱۱. آووکادو:

آووکادو یکی از میوه‌های غیر معمول است، زیرا آنها حاوی مقدار زیادی اسید چرب غیر اشباع هستند، همچنین دارای فیبر بالا، ویتامین B (به ویژه فولات)، ویتامین K، پتاسیم، مس، ویتامین E و ویتامین C می‌باشند.

به دلیل محتوای بالای چربی‌های سالم، فولات و پتاسیم، آووکادو انتخاب خوبی برای زنان باردار است. چربی‌های سالم کمک می‌کنند پوست، مغز و بافت جنین به خوبی رشد کنند و ممکن است به جلوگیری از نقص لوله عصبی در جنین کمک کند.

در واقع، آووکادو پتاسیم بیشتری نسبت به موز دارد، پتاسیم موجود در آووکادو نیز، ممکن است به کاهش درد پس از زایمان کمک کند، که یک اثر جانبی بارداری برای بعضی از زنان است.

۱۲. میوه خشک:

میوه خشک شده به طور کلی کالری، فیبر و ویتامین‌ها و مواد معدنی زیادی دارد. یک تکه میوه خشک حاوی همان مقدار مواد مغذی به عنوان میوه تازه است، فقط بدون آب و در شکل بسیار کوچکتر وجود دارد؛ بنابراین در این بخش از راز‌های تغذیه سالم دوران بارداری در نمناک خاطر نشان کرده‌ایم که یکی از مزایای میوه‌های خشک می‌تواند دریافت درصد زیادی از مصرف توصیه شده از بسیاری از ویتامین‌ها و مواد معدنی، از جمله فولات، آهن و پتاسیم را فراهم کند.

آلو غنی از فیبر، پتاسیم، ویتامین K و سوربیتول است، آنها مسهل‌های طبیعی هستند و ممکن است در کاهش یبوست مفید باشند. خرما دارای فیبر، پتاسیم، آهن و ترکیبات گیاهی است، مصرف منظم مصرف آن در طی سه ماهه سوم بارداری ممکن است به تسکین دهانه رحم کمک کند و نیاز به القاء کار را کاهش دهد.

با این حال، میوه‌های خشک نیز شامل مقدار زیادی از قند طبیعی هستند، اطمینان حاصل کنید که از انواع شیرینی که حاوی شکر بیشتری هستند اجتناب کنید.

۱۳. آب:

در دوران بارداری حجم خون به میزان ۱.۵ لیتر یا حدود ۵۰ اونس افزایش می‌یابد، بنابراین، مهم است که بدن را به طور کامل هیدراته نگهدارید. جنین شما معمولا نیاز به همه چیز دارد، اما اگر مصرف آب خود را افزایش ندهید، ممکن است بدن دچار خشکی شود.

همچنین ممکن است به طور مستقیم بر سلامت و رشد کودک شما تأثیر بگذارد. از آنجا که نیاز‌های کالری و مواد مغذی افزایش می‌یابد، بسیار مهم است که مواد غذایی سالم را انتخاب کنید. افزایش وزن در دوران بارداری طبیعی است، اما مهم است که آن را با روش سالم به دست آورید. این بعد از بارداری به شما، کودک و سلامتی شما منجر می‌شود.

این لیست باید یک شروع خوب برای داشتن بارداری سالم باشد.